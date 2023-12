Fallece el senador suplente, Juan Pablo Adame, víctima de cáncer

El exgobernador de Morelos, el panista Marco A. Adame, informó que este martes, su hijo Juan Pablo Adame, falleció a causa del cáncer que padecía.

A través de su cuenta en la red social de “X”, Adame dijo: Con profundo dolor y esperanza en la vida eterna, unido a su familia, a mi esposa y a mis hijos les comparto que mi hijo @JuanPabloAdame descansa en paz. Damos gracias a Dios por su vida #UnaVidaBienVivida Nos encomendamos a sus oraciones”.

El pasado miércoles, Juan Pablo Adame, senador suplente y exdiputado federal entró a cuidados paliativos debido a su cáncer.

La senadora Josefina Vázquez Mota leyó en la sesión del Pleno, una carta de Juan Pablo Adame en la que notifica que el cáncer que padece ha avanzado, por lo que entró en etapa de cuidados paliativos.

En el emotivo escrito, el legislador, suplente del senador Miguel Ángel Mancera, hablaba con toda entereza de la situación que enfrenta hoy por sus condiciones de salud.

“Hoy entro a una nueva etapa de mi vida, mis oncólogos han sido muy generosos conmigo, han puesto lo mejor de sí para curarme hasta este momento pero el cáncer no dio tregua. Toca entrar a cuidados paliativos, decidimos tomarlos desde casa, ese espacio de amor y seguridad que hemos construido Eli y yo durante nuestro matrimonio”.

Juan Pablo Adame, joven de 38 años de edad, señalaba en su carta, titulada “Un vaso de agua fría”, que está “muy en paz, con la tranquilidad y seguridad que Dios está conmigo, que no estoy solo. Sigo disfrutando la vida como un regalo diario, hoy solo asumo esta nueva situación de mi vida con la seguridad de que el cielo me espera, pero no seré yo, ni las expectativas de vida que me dan los doctores los que tienen la última palabra. Dios sabrá el día y la hora, mientras tanto, a vivir”.

“Ver el vaso lleno, tomarlo y pasarlo por tu boca, sentir como se activan tus papilas de inicio a fin, que el agua pase por tu garganta y dejar de tener sed. Una sensación única. Un placer tan grande”

“Llevo más de un mes sin poder gozar de ese vaso de agua fría, mi cuerpo se ha ido deteriorando y por la enfermedad he perdido gustos tan simples y tan básicos como el tomar un buen vaso de agua fría”.

El senador suplente del PAN, recalcaba que hoy valora lo simple y lo cotidiano como algo extraordinario, “y te invito a hacer lo mismo, a que no des por sentadas las cosas que haces cada día, te invito a que encuentres en cada acción lo maravilloso que es la vida y el regalo que significa disfrutar todos los pequeños detalles”.

El pasado 6 de septiembre, el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, solicitó licencia para ausentarse de su escaño unas horas, con la finalidad de permitir que su suplente, Juan Pablo Adame, cumpliera su sueño de ser senador.