Falta de insumos y tiempos de entrega; las dificultades de emprendedores en La Paz

En la dinámica empresarial de La Paz se evidencian desafíos significativos que impactan a los emprendedores locales, quienes luchan por establecer y hacer crecer sus negocios en un entorno competitivo. Entre estos emprendedores se encuentra Germman Salcido, un joven de 24 años que se aventuró en el mundo del emprendimiento con su negocio de moda y costura.

Uno de los desafíos identificados por Salcido es la adquisición de insumos. Según su experiencia, los insumos necesarios para la producción suelen encontrarse fuera del estado, lo que no solo incrementa los costos debido a los gastos de transporte, sino que también ocasiona retrasos en la producción.

“Principalmente, lo que son insumos como es un lugar muy chico, no llega gran cosa aquí a la ciudad, todo tenemos que estarlo encargando y muchas cosas se pueden retrasar por el tiempo estimado de envío y entrega. Eso es uno de los grandes problemas y también que no es tan grande lo que es la cultura de la costura, no hay tantos lugares, donde podamos acudir con técnicos en La Paz”.