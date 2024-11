Ciudadanos señalan la falta de precaución de los conductores en el Malecón de La Paz

El Malecón de La Paz ha sido escenario de múltiples accidentes viales, lo que llevó a la pintura de un nuevo cruce peatonal tras un atropellamiento fatal de un hombre de 80 años. Sin embargo, a pesar de estas medidas, los residentes y peatones siguen expresando su preocupación por la alta velocidad a la que circulan los vehículos, así como por la falta de respeto a los señalamientos viales y los cruces peatonales, lo que aumenta el riesgo para quienes transitan por la zona a pie.

En un sondeo para Tribuna de México, varios peatones expresaron su preocupación por la alta velocidad de los automovilistas y la falta de respeto al paso peatonal. Débora Crespo Mesa, residente habitual de la zona, señaló que el tráfico en el área es constantemente rápido, con conductores que no respetan los cruces peatonales ni disminuyen la velocidad.

“Vengo a caminar y paso seguido por esta carretera, y por todos lados de la ciudad de La Paz, veo que hay demasiado tráfico, demasiado auto con demasiada prisa. No respetan, inclusive viendo ese cruce y que está ya pintado no lo respetan”, comentó Débora Crespo.

Por otro lado, Ángel Vencedor Gallardo, otro transeúnte, también expresó su preocupación por la alta velocidad a la que circulan los vehículos, especialmente los jóvenes, quienes no respetan los altos y hacen caso omiso de las señales viales.

“Aquí en la gente siempre pasa muy rápido, no respetan para empezar, el peatón tiene que hacer el alto y no el automovilista […] para empezar no respetan aquí, la juventud más que nada, se pasan los altos, les vale”, agregó Ángel Vencedor.

Un residente anónimo hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas urgentes, destacando que los accidentes en la zona no solo ponen en peligro a los peatones, sino también a los propios conductores.

“Hemos visto que en esta zona ha habido demasiado accidente, la gente no tiene precaución, elevan mucho la velocidad, por tanto es exactamente el peligro para los peatones y también para los que están conduciendo porque no hay respeto, señaló.

Alejandra Arévalo, otra vecina del área, sugirió que sería importante realizar campañas de concientización para los conductores y aumentar la vigilancia de tránsito.

“A lo mejor es necesario hacer una campaña de concientización para las personas que vienen en los automóviles, que haya personas de tránsito viendo que las personas están infligiendo la ley para multarlos y que tomen conciencia”, puntualizó Alejandra Arévalo.

A pesar de los esfuerzos para mejorar la seguridad vial, la mayoría de los transeúntes coinciden en que el problema radica en la velocidad y el comportamiento de los conductores, lo que pone en riesgo tanto a los peatones como a los propios automovilistas.