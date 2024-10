Faltando a clases no se fomentan las tradiciones del Día de Muertos: Padres de Familia

El Día de Muertos, considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, destaca por su combinación de elementos indígenas y católicos. Durante los días 1 y 2 de noviembre, las familias en México preparan ofrendas y visitan los panteones para honrar y pasar tiempo simbólico con sus seres queridos fallecidos.

A pesar de la importancia de esta festividad en México, el calendario escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el viernes 1 de noviembre será día de clases. Sin embargo, en Baja California Sur, se decidió suspender labores ese día, ya que el descanso oficial del 1 de octubre fue cambiado al 1 de noviembre como una medida para preservar las tradiciones.

En este contexto, la presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monje, expresó que, si las autoridades desean preservar y respetar las tradiciones, la mejor forma sería realizando actividades alusivas al Día de Muertos dentro de los planteles educativos.

“El primero de noviembre no es un día oficial. Si quisiéramos respetar las tradiciones tendríamos que hacer otras cosas; no me parece bien que por todo se cancele clases. Los niños requieren cumplir con los días que marca el calendario, son 200 días efectivos que se deben cumplir. La tradición la pueden enseñar en la escuela, ¿suspender clases para promover las tradiciones? creo que no es lo correcto. Creo que sería mejor llevar a los niños a la escuela para enseñarles la tradición. Siempre tienen un pretexto para no dar clases y eso no nos parece”.