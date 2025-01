Familia de Edgar pide apoyo para localizarlo; desapareció en Los Cabos

Han pasado más de 30 días desde la desaparición de Edgar de Lasse Sánchez, residente de San José del Cabo, Baja California Sur. De acuerdo con la versión de su familia, todo apunta a que su ausencia está relacionada con un presunto asalto en su domicilio tras regresar del trabajo.

En entrevista exclusiva, Liliana, hermana de Edgar, informó que según los datos disponibles, el hombre de 50 años fue visto por última vez la mañana del miércoles 4 de diciembre del 2024. La familia estima que su presunta privación de la libertad ocurrió entre las 17:00 y las 22:30 horas de ese mismo día.

“A él, al parecer todo indica que lo sacaron de su domicilio cuando llegaba de trabajar, al parecer en un inicio es un asalto porque se llevaron algunas cosas de su casa, su auto y se lo llevaron a él.

Yo vivo en otra ciudad y no he podido constatar eso pero sus amigos quienes inmediatamente se dieron cuenta fueron quienes reportaron la desaparición, ellos me notificaron y he estado dando seguimiento constante con las autoridades pero sin éxito para encontrarlo”, expresó la Sra. Liliana, hermana de Edgar.