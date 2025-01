Familia exige justicia y respuestas por Hugo Eduardo desaparecido en Mulegé

El 25 de diciembre, Hugo Eduardo Apodaca Félix, de 23 años, fue visto por última vez en la localidad de San Ignacio, Mulegé. Su desaparición ha movilizado a sus familiares en una búsqueda hasta La Paz para demandar respuestas claras de las autoridades sobre los avances en la investigación y critican el manejo inicial del caso por parte de las instancias responsables.

Leoneli Valdez Romero, pareja del joven desaparecido, compartió su experiencia respecto al seguimiento del caso. Expresó que los procedimientos iniciales estuvieron marcados por deficiencias.

“Se nos quería tomar la denuncia hasta el día siguiente, ya que no había personal para que nos pudiera atender dicha denuncia, sin embargo, se nos toma ese día pero siento que no estuvo bien estructurada y no se le dio la urgencia que se debía en su momento. Fue como negligencia por parte de las autoridades yo siento”, señaló Valdez Romero.