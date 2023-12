Familiares y atletas a favor de que se impulse el deporte adaptado en Baja California Sur

Luego de que la diputada María Guadalupe Moreno Higuera, presidenta de la comisión permanente del Deporte, propusiera en el Congreso del Estado una reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte de Baja California Sur, que busca impulsar el deporte adaptado, algunos padres de familia de los deportistas opinaron al respecto.

Beatriz Barbosa, madre de Eduardo, quien ha tenido destacados logros en eventos paralímpicos, y recientemente en los Paranacionales Conade consiguió medallas para Baja California Sur, dijo que es una gran iniciativa y que el hecho de que se les tome en cuenta a los paratletas debería replicarse con mayor frecuencia.

Desde su posición como madre de familia, habló de cómo es testigo de la falta de atención que viven esos atletas, ya que dentro y fuera del deporte tienen muchas limitaciones.

“Hoy en día se ha discriminado mucho el hecho de que una persona tenga discapacidad, me ha tocado vivir en carne propia con mis hijos que se tocan puertas y realmente no hay apoyo ni económico ni y muchas veces tampoco hay apoyo social, entonces gracias a esa iniciativa y ojalá que se pueda aprobar que también los jóvenes que hacen deporte tengan los mismos derechos que una persona convencional”.

De forma anónima, un atleta destacó las ventajas que tendría la reforma a la ley, ya que en ocasiones las autoridades y la sociedad se olvidan de este sector de deportistas.

“Creo que sería una noticia de celebrar, actualmente los paratletas están muy olvidados, no hay instalaciones, utilizamos unas que no son las adecuadas y además lo más importante es que no se nos toma atención, los paralímpicos, paranacionales y parapanamericanos no figuran en noticias y telediarios como los primeros juegos, y eso está mal, nosotros damos muchos mejores resultados y figuramos, entonces creo deberían tenernos en el radar”.