40 Familias denuncian fraude inmobiliario en predios sin servicios en La Paz

Vecinos de la colonia Mar Sol, ubicado detrás de Camino Real en La Paz, se manifestaron frente a la Inmobiliaria Zapata, este lunes 14 de abril, denunciando presuntas irregularidades en la venta de terrenos sin acceso a servicios básicos como agua, luz y drenaje. Según las personas afectadas, los predios fueron vendidos como terrenos con la promesa verbal de que contarían con servicios en un plazo máximo de año y medio.

Sin embargo, han pasado hasta quince años en algunos casos sin que se hayan cumplido dichas condiciones. Mayela Montserrat Aguilar Burrola, una de las vecinas afectadas, explicó que al intentar liquidar el pago total del predio, fue informada de que únicamente recibiría una carta de posesión y no la clave catastral, requisito para escriturar y solicitar servicios públicos.

“Tengo 5 años que no se me han dado los documentos de la clave catastral, y como yo, hay personas que tienen 11 años, 15 años que ya pagaron totalmente los terrenos y no nos dan nada. Ahora a través de eso nos pusimos los vecinos a hacer investigación y nos vamos dando cuenta que ahí donde nosotros vivimos era un relleno sanitario, que no pueden hacerse casas. ¿Qué vamos a hacer en este caso las que ya tenemos las casas hechas?”, indicó Aguilar Burrola.