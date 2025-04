Choyero Fest 2025 se realizará en noviembre con menor presupuesto

El Choyero Fest 2025 se llevará a cabo en noviembre, confirmó el Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC). Esta edición contará con una reducción presupuestal respecto al año anterior, lo que derivará en un enfoque prioritario hacia la participación de músicos locales, mientras se evalúa la posibilidad de incluir artistas nacionales si se consigue el presupuesto necesario.

Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, director general del ISC, señaló que ya iniciaron con la planeación. Además, destacó que convocarán a proyectos musicales originarios de Baja California Sur.

El funcionario puntualizó que en la edición anterior se invirtieron poco más de 9 millones de pesos y se recuperaron alrededor de 4 millones a través de la venta de boletos. Con esos ingresos, el festival pudo extenderse a los cinco municipios del estado. Este formato podría repetirse para 2025, aunque se está analizando la logística en función de la cartelera final.

Respecto a los géneros musicales, aclaró que todos son bienvenidos, excepto los narcocorridos, debido a la postura institucional del ISC de no promover contenidos que hagan apología del delito. Mencionó que en 2024 algunas bandas locales no se inscribieron porque pensaron que el evento era exclusivo de rock. Sin embargo, en la cartelera nacional sí hubo participación de agrupaciones de regional mexicano.

“No sé si a la hora de que los grupos o proyectos regionales vieron a nombres del rock nacional, supusieron o intuyeron que pudiera ser un festival exclusivamente de rock o de música que no fuera regional. Nosotros no tuvimos ninguna restricción. No se inscribieron ni rap, ni hip-hop, ni regional mexicano, y de reggaetón tampoco”, indicó Caballero Gutiérrez.