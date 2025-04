Ilegal que sigan vendiendo terrenos de Misión Punta Norte: alcaldesa

Pese a que el Ayuntamiento de La Paz logró anular el cambio de uso de suelo para Misión Punta Norte, la empresa detrás del proyecto inmobiliario continúa promocionando los terrenos como lotes residenciales. En su sitio web y redes sociales, sostienen que el sitio será un fraccionamiento que contará con infraestructura.

Al respecto, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, señaló que dicha acción es ilegal. Sin embargo, reconoció que hace falta reforzar las leyes para que inmobiliarias y particulares no lucren con terrenos no lotificados, en los cuales los compradores no podrán construir ni tendrán certeza sobre la propiedad de la tierra.

“Hay una propuesta que se tiene en el Congreso del Estado porque es delito penal en otros estados el estar lucrando con propiedades que no tienen la validez jurídica desde la propiedad, el uso de suelo, y sobre todo las subdivisiones, porque si no está lotificado no pueden hacer la venta. Sin embargo, aquí pues todavía hay eso y es porque se necesita hacer un cambio en la ley”, explicó.

Misión Punta Norte no aparece en el mapa catastral de La Paz, como se puede comprobar en el Visor Urbano, lo que significa que los terrenos no tienen clave catastral y, por lo tanto, no se puede generar una escritura ni inscribir la compraventa en el Registro Público de la Propiedad.

Por su parte, el abogado Arturo Rubio advirtió que el desarrollo se oferta sin contar con autorizaciones: no tiene permiso para publicitar la venta de lotes, invade una zona atravesada por un arroyo sin concesión federal y se ubica en un área considerada de riesgo. Además, el tipo de uso de suelo que pretende aplicar es incompatible con lo que establece el Programa de Desarrollo Urbano.

Actualmente, existe un proceso penal en curso por el presunto uso ilícito de facultades durante el cambio de uso de suelo aprobado en 2021. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de La Paz también continúa trabajando para dejar sin efecto todo lo relacionado con Misión Punta Norte.

AT