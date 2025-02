Fans de Chayanne en La Paz esperaron hasta 7 horas por ser los primero en entrar

La espera para acceder al concierto de Chayanne en el Estadio Guaycura, en La Paz, fue de hasta siete horas para algunos de los asistentes, quienes decidieron llegar temprano a pesar de que el acceso al estadio comenzó a las 17 horas y el concierto no inició hasta las 21 horas. A pesar de la larga espera, los fans mantuvieron su entusiasmo y expectativas por ver al cantante puertorriqueño en vivo.

Cabe mencionar que los organizadores del evento publicaron un comunicado en redes sociales para informar que cualquier personas que previo al horario de acceso al concierto, acampara o realizará filas en las inmediaciones del estadio Guaycura sería retirado.

Selene García, fan de Chayanne desde sus primeros éxitos, se mostró emocionada de poder disfrutar del concierto en su ciudad natal. Destacó la importancia de la música de Chayanne en su vida, mencionando que sus canciones no solo han acompañado momentos especiales, sino que también han sido una constante en su generación.

Por su parte, Yolanda Ángel Fuentes, quien viajó desde Loreto para asistir al evento, expresó su emoción por poder finalmente ver a su ídolo en vivo. Para ella, la música del artista ha sido parte de su vida desde su infancia.

“La verdad estoy muy emocionada porque es mi primera vez en la que puedo estar en un concierto de Chayanne y lo que he escuchado es que es un super evento y vengo muy emocionada desde Loreto, Baja California Sur […] nada más disfrutar y agradecida porque vino aquí a Baja California Sur y espero que le guste”, expresó Ángel Fuentes.

María de la Paz Caro González, quien llegó desde Manzanillo, Colima, también compartió su entusiasmo por ver a Chayanne. Para ella, la oportunidad de verlo en La Paz fue algo que no podía perderse

“Desde que anunció que iba a estar aquí en La Paz me emocioné tanto y como tengo aquí a una amiga mía, le dije que iba a venir a verlo, pero como desde octubre más o menos […] son recuerdos de la época de adolescente y es una emoción muy grande verlo, nunca lo he visto en vivo y para mí me genera mucha emoción”, indicó Caro González.