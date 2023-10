Fenómenos climáticos impulsan la urgencia de una Nueva Ley de Pavimentación en Baja California Sur

Los daños ocasionados por el huracán “Lidia” en las carreteras de Baja California Sur, agravados por las deficientes condiciones que han perdurado a lo largo de varios años, incitaron a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) a replantear ante el Congreso de la entidad, la propuesta para crear la “Ley para la Construcción Rehabilitación de Pavimentos”.

La iniciativa impulsada por el diputado Rigoberto Mares Aguilar, que había sido presentada desde octubre del año pasado, busca que Baja California Sur cuente con una herramienta normativa moderna, que regule de forma eficaz todo lo relativo a obras de pavimentación.

“Esta es una ley que surge de un iniciativa ciudadana, que la elaboran expertos en la materia, Colegio de Ingenieros y que desafortunadamente aún no hemos podido completar, que a mí me parece muy importante porque sobre todo en esta temporada, en estas fechas donde las lluvias dejan ver el mal estado en el que se encuentran muchas de las calles de nuestro estado, es cuando nos damos cuenta que cobra vigencia el hecho que haya una reglamentación que permita establecer claramente cuáles son los parámetros para poder realizar una pavimentación, desafortunadamente cuando no hay planeación y cuando faltan criterios bien definidos, vemos como una calle que aparentemente está pavimentada, en cuanto pasa una lluvia, se despedaza”, señaló el legislador.