Javier Corral se defiende; niega ser prófugo de la justicia en Chihuahua

Luego del fallido operativo por parte de la Fiscalía de Chihuahua para detener al senador electo por Morena, Javier Corral, en un restaurante de la Ciudad de México, lo han considerado como prófugo de la justicia.

Así lo dijo Abelardo Valenzuela, fiscal anticorrupción de Chihuahua en una entrevista al medio El Universal, donde afirma que esto es porque su homóloga capitalina no les ha hecho llegar el escrito donde explica por qué no participaron en el operativo para detener al exgobernador.

“Nosotros lo que pedimos es que nos hagan valer las razones por escrito por lo cual no quieren colaborar con nosotros, nos fuimos a la Fiscalía en la CDMX y todavía es hora que no nos entregan la razón de por qué no colaboraban con nosotros y tampoco nos entregan al imputado, por lo cual nosotros lo declaramos prorrogo de la justicia”, explicaron.