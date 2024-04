¡Millones! Esto podría pagar Fofo Márquez para obtener libertad

A través de redes sociales trascendió un supuesto acuerdo reparatorio al que presuntamente llegó Fofo Márquez con Edith ‘N’, la mujer a la que agredió y por el que se señala como posible responsable de tentativa de feminicidio.

Cabe destacar que hasta el momento, el tapatío está recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlanepantla, mejor conocido como el Penal de Barrientos, donde cumple el resguardo correspondiente luego de que fue vinculado a proceso.

Ahora, tras las especulaciones del arreglo millonario, el tema se posicionó rápidamente en las tendencias, pues según la versión, el influencer tendría que pagar 16 millones de pesos a la víctima:

Es importante precisar, que junto a los rumores del acuerdo multimillonario, en redes compartieron una presunta declaración de Edith ‘N‘, donde afirmaba aceptar el arreglo con el objetivo de brindar una segunda oportunidad:

“Acepté el acuerdo reparatorio porque creo en la importancia de brindar segundas oportunidades en la vida, todos cometemos errores, pero lo fundamental es reconocerlos y trabajar para enmendarlos. Él está sinceramente arrepentido por sus acciones y está comprometido a hacer las cosas bien en el futuro, creo que este acuerdo no solo beneficia a ambas partes involucradas, sino que también abre la puerta a la reconciliación y al perdón”, se lee.

Sin embargo, a través de una entrevista con el periodista Michelle Rubalcava, la mujer precisó que todo se trató de una noticia falsa, pues en ningún momento estableció dicho acuerdo con Fofo Márquez y mucho menos declaró lo que se dijo en plataformas:

“No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño, no tengo conocimiento, tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados”, señaló.