Fofo Márquez se quedará preso por tentativa de feminicidio

El pasado 4 de abril, el influencer Rodolfo “N”, conocido como ‘Fofo’ Márquez fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJE) tras un incidente ocurrido en el estacionamiento de un supermercado en Naucalpan, donde presuntamente golpeó a una mujer.

Este sábado 6 de abril, en una audiencia inicial llevada a cabo en la sala 4 de los juzgados del penal de Barriento en los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tlalnepantla, se dictó prisión preventiva justificada en su contra por el delito de tentativa de feminicidio.

Según las autoridades, los agentes del Ministerio Público presentaron pruebas que fundamentaron dicha medida, estableciendo la prisión preventiva justificada debido a la gravedad del delito. El influencer se encuentra detenido desde el viernes 5 de abril en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, y será hasta el 9 de abril cuando se determine su situación legal.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, serían al rededor de nueve abogados los que conformarían en el equipo legal del influencer, quienes estarían buscando sacarlo de la cárcel a toda costa. Asimismo, el comunicador informó que, hasta el momento, la defensa de Fofo aún no tiene definida ninguna estrategia legal, por lo que se encuentran analizando las resoluciones de la jueza para determinar las acciones a tomar. Además, los representantes legales aseguran que el creador de contenido está arrepentido de sus acciones.

En caso de ser declarado culpable, el delito de tentativa de feminicidio puede acarrear una pena que va desde 20 hasta 50 años de cárcel, además de una fianza económica.

La mujer que prefirió mantenerse en anonimato, explicó que el incidente ocurrió después de que accidentalmente golpeara el espejo retrovisor del vehículo de otra mujer con su camioneta en un supermercado de Naucalpan.

Relató que, tras el percance, intentó hablar con la propietaria del automóvil afectado, pero no recibió respuesta. Mientras buscaba los documentos para contactar al seguro, fue abordada por ‘Fofo’ Márquez, quien le preguntó si ya se iba, a lo que ella procedió a explicarle que solo iría a su automóvil por sus documentos.

“Al momento en que iba a subir a mi camioneta se me acerca una persona, que es el ‘Fofo’ Márquez, yo no sabía quién era en ese momento, se me acerca y me dice: ‘¿Ya te vas?’… “, añadió.

Sin embargo, aseguró que el influencer comenzó a golpearla sin piedad, incluso después de que ella cayera al suelo, porque creyó que se iba a dar a la fuga. Además, comenzó a insultarla mientras le pegaba hasta cansarse.

“En ese momento, me suelta el primer golpe, y no entendía por qué lo hacía ni qué estaba pasando. Empezó a insultarme, diciéndome una serie de groserías, como que ‘las mujeres no deberíamos conducir, porque somos unas tontas’. Caí al suelo y le preguntaba: ‘¿Por qué lo haces? No hay motivo, estoy cumpliendo’, mientras él me golpeaba.

Pero él seguía golpeándome de una manera que no comprendía, nunca antes lo había visto en mi vida. Sin embargo, me agarraba con fuerza como si me odiara. Después de patearme repetidamente, comenzó a golpearme con el puño. Me tomó 25 días recuperarme, no podía caminar”, dijo la víctima.