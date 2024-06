VIRAL: Chica lleva foto de integrante de BTS vestido como Presidente de México a festejo de Sheinbaum

Tras las elecciones 2024 que se efectuaron ayer 2 de junio, la atención de los mexicanos está puesta en Claudia Sheinbaum, la virtual ganadora de la contienda por la Presidencia de México, pero no fue la única, una chica se volvió vira por llevar consigo la foto de un integrante del grupo de K-pop “BTS”, vestido como el presidente de nuestro país.

Esto ocurrió durante el festejo que se realizó la noche de ayer en el Zócalo, luego de los primeros resultados del PREP favorecieran a Sheinbaum. Mientras un camarógrafo captaba a la gente se ve a una chica sosteniendo la fotografía de Kim Nam-Joon, mejor conocido como RM, integrante de la boy band “BTS”, pero personificada como el Presidente de México.

El hecho rápidamente se volvió viral entre la comunidad que justa del K-pop, sobre todo entre las fans del grupo, “Army”, ya que al ser el líder de la agrupación muchas veces se ha bromeado en que RM debe ser presidente de Corea o algún otro país.

Por supuesto, una fan mexicana no podía dejar pasar la oportunidad, y deseó que fuera el nuevo mandatario de México.

Entre los comentarios vertidos en redes se pueden leer:

namjoon what are you doing in Mexico 😭😭

pic.twitter.com/tXsvdt0JAa

— RM IS OUR PRESIDENT (@namkook99) June 3, 2024