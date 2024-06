Ciclón “Alberto”: Cómo se ve desde el espacio la primera tormenta del 2024 (FOTOS)

Tras 48 horas de que se reveló su formación, el potencial ciclón tropical Uno finalmente evolucionó en el Golfo de México y se convirtió en la Tormenta Tropical “Alberto”, el primer ciclón de la temporada 2024. La tormenta ha sido catalogada como “un sistema muy grande con lluvias, inundaciones en áreas costeras y efectos del viento”.

Imágenes satelitales capturadas por la plataforma Zoom Earth revelan cómo se ve el ojo de este fenómeno desde el espacio, proporcionando una perspectiva impresionante de su magnitud y desplazamiento.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que Alberto se consolidó como tormenta tropical alrededor de las 9:00 horas de este miércoles 19 de junio. El fenómeno ha incrementado ligeramente su velocidad de desplazamiento sobre el Golfo de México, generando vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y una presión atmosférica de 995 hPa.

Tropical Storm #Alberto has formed over the western Gulf of Mexico. Latest satellite view 🛰️ pic.twitter.com/j8cARGJUIB

