Francia y Holanda dejan ir el liderato de su grupo en la Eurocopa

En un encuentro muy cerrado en el Leipzig Stadium, Países Bajos y Francia igualaron sin goles (0-0), el cual quedó en el registro como el primer partido sin goles en esta edición de la Eurocopa.

Tanto holandeses como franceses generaron jugadas importantes a lo largo del encuentro, pero, lastimosamente para ambos, el esférico no se pudo adentrar al fondo de las redes defendidas por

Bart Verbruggen y Mike Maignan.

l 69′ Xavi Simons pudo conseguir que por unos momentos estallará el inmueble de Leipzig, sin embargo, el VAR revisó la jugada y echó para atrás el tanto que le daba la ventaja a los dirigidos por Ronald Koeman, ya que Denzel Dumfries estorbó al guardameta francés.

Este duelo era esencial para que alguno de los combinados se hiciera con el liderato del Grupo D, pero con el empate de este jueves se espera un cierre muy complicado, por la poca ventaja de puntos con los que quedaron Francia (4), Países Bajos (4) y Austria (3).

🇳🇱🇫🇷 The points are shared in Leipzig 🤝#EURO2024 | #NEDFRA pic.twitter.com/uAqsLXCRbX

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 21, 2024