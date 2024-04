Francisco Ramírez Acuña habría sido retenido por grupos del crimen organizado en Jalisco

Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco, secretario de Gobernación y actual candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, habría sido retenido ilegalmente por grupos del crimen organizado durante su recorrido electoral en el interior del estado.

La denuncia fue realizada por el presidente del PAN, Marco Cortés, quien señaló que Ramírez Acuña fue interceptado por estos grupos delictivos mientras buscaba apoyo ciudadano para su candidatura. Cortés instó a las autoridades estatales y federales a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los candidatos y ciudadanos.

Por su parte, el propio Francisco Ramírez Acuña, durante una reunión con el Colegio de Contadores Públicos (CCPG) describió la situación que enfrentó:

“Me paran y me preguntan a dónde voy, le toman fotografía a mi INE, hablan a la persona que les digo, obviamente no son agentes de seguridad pública, son malos, cuando alguno medio me conoce, pues pásele, pásele y vámonos, no es posible, no tenemos seguridad”.