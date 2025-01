Fugas de agua y drenajes colapsados afectan la vida diaria en calle Francisco King

La calle Francisco King entre Héroes de Independencia y Valentín Gómez Farías, ubicada en la colonia Esterito en La Paz, enfrenta un grave deterioro en su infraestructura. Baches, fugas de agua y constantes problemas de drenaje generan dificultades para los residentes, estudiantes y conductores. Estas condiciones han persistido durante años, agravándose con cada temporada de lluvias, y han provocado diversas quejas ciudadanas.

Entérate: Tardan más de una semana en recolectar la basura en contenedores de El Pedregal

Los baches en la calle Francisco King son profundos y están distribuidos a lo largo de toda la vialidad, convirtiéndose en una trampa para los vehículos que transitan por la zona. Con cada paso por estos desniveles, las llantas sufren daños visibles, como cortes y abolladuras en los rines, mientras que las suspensiones de los automóviles se desgastan.

Los conductores que no logran esquivar estos hoyos sienten un impacto brusco que puede desalinear las ruedas o incluso dañar los amortiguadores y las bases del motor. Además, el continuo frenado y maniobras para evitar los baches incrementan el riesgo de accidentes, tanto para automovilistas como para peatones que circulan cerca.

Leonor Martínez, residente de la zona, comentó sobre el impacto de una fuga de aguas negras que se ha mantenido activa durante meses.

Por su parte, Sara Aguilera Ortega, otra vecina, explicó las dificultades que enfrentan debido a la negligencia por parte del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) en el mantenimiento de la calle.

Otro vecino, quien prefirió el anonimato, afirmó que las autoridades sólo se presentan en la colonia durante las campañas electorales. Según él, las fugas de agua y los drenajes colapsados se atienden parcialmente, pero los problemas resurgen poco después.

“Está muy mal, ya tiene tiempo que están así esta agua que no se quita, ya tiene muchísimos años muchísimos años que corre esta agua. No sé de dónde saldrá, vienen y destapa y tapan y destapan y no soluciona nada, sigue igual”, señaló.