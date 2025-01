Tardan más de una semana en recolectar la basura en contenedores de El Pedregal

Vecinos en el andador Paseos del Cortés, ubicado en la colonia El Pedregal, reportan que el servicio de recolección de basura es irregular, y las condiciones actuales fomentan problemas sanitarios y de seguridad. Uno de los contenedores se encuentra totalmente lleno, con bolsas y desechos amontonados alrededor, lo que atrae moscas y emite un fuerte olor desagradable que se percibe desde los edificios cercanos.

Verónica Leyte Avilés, vecina de El Pedregal, comentó sobre la situación actual y los desafíos que enfrentan en la comunidad. Según su testimonio, la falta de mantenimiento y la insuficiencia de contenedores agravan el problema.

“En realidad sí le hace falta más mantenimiento y más atención ya que tardan mucho los de la basura a venir. A veces pasa una semana y no vienen. Somos muchos edificios para un solo contenedor tan pequeño”, expresó Verónica.

La acumulación de basura no solo afecta la imagen de la colonia, sino también la salud de los habitantes. Otro vecino, quien prefirió mantenerse en el anonimato, destacó cómo los olores y la proliferación de moscas han impactado a las familias, especialmente a los niños pequeños.

“El olor llega hasta donde está uno en el edificio, llega el olor luego las moscas se meten a la casa. Como hay mucha basura y no la pasan a recoger afecta mucho la salud de los niños”, señaló.

Otro de los vecinos hizo un llamado a las autoridades para mejorar el servicio de recolección y brindar apoyo en la limpieza de la zona. También reconoció la importancia de que la comunidad participe activamente en mantener los espacios comunes en mejores condiciones.

“Ya tiene como unos 4 o 5 años que empezó todo esto, antes no, antes venían dos veces por semana por la basura, martes y viernes. Ahora la verdad ni cuenta nos damos, de hecho no se llevan el contenedor, nada más vienen en el carro y la sacan así como pueden los señores, pero el contenedor no lo mueven de ahí”, agregó.