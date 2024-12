Presunto maltrato animal en El Pedregal genera preocupación ciudadana

Un caso de presunto maltrato animal en uno de los departamentos ubicado en la colonia Pedregal del Cortés en La Paz, ha generado alarma entre los vecinos. Según los reportes, en el lugar conviven perros en condiciones aparentemente inadecuadas, lo que habría ocasionado enfrentamientos entre los propios animales.

Uno de los vecinos detalló que los sonidos provenientes del departamento incluyen ladridos constantes y agudos, así como gruñidos que indican enfrentamientos entre los perros. En ocasiones, se escuchan llantos y gemidos que parecen reflejar el sufrimiento de los animales más pequeños.

Además, se acusa al propietario de descuidar su bienestar, lo que ha llevado a varios residentes a presentar denuncias ante las autoridades sin obtener una respuesta hasta el momento.

La persona denunciante relató la situación y expresó su preocupación por el bienestar de los animales. Según su testimonio, las condiciones de hacinamiento son evidentes, y la convivencia entre perros de diferentes tamaños ha derivado en episodios violentos.

“Yo digo que han de ser chiquitos y grandes, no hemos visto que los deje salir. No sé cómo los alimente ni cómo les limpie, no sabemos nada de eso nomás lo oímos nosotros todo lo que hacen en el departamento, pero en sí no lo sacan ni para a hacer sus necesidades”, explicó.