Donan 65 mil pesos a la Fundación Para Niños Especiales “Reynaldo Araiza Juárez”

La Fundación de Apoyo para Niños Especiales (FANE) “Reynaldo Araiza Juárez” recibió una donación de 65 mil 233.51 pesos mexicanos recaudados a través de los redondeos en distintos supermercados en la ciudad de La Paz.

Al respecto, la directora y fundadora, Magdalena Juárez Araiza, comentó sentirse agradecida con todas aquellas personas que formaron parte de este donativo y mencionó que todo el dinero será para la rehabilitación de los sanitarios y las 11 puertas del lugar.

Agregó que las problemáticas más grandes son que constantemente los malhechores ingresan a las aulas debido a que no hay una seguridad en las puertas. En el caso de los baños es necesario una remodelación en los azulejos, tapas de los retretes y colocación de espejos.

“Nuestras necesidades más apremiantes son el arreglo de las puertas, cambiar todas las puertas, porque a veces se meten personas y queremos tener asegurado porque ya tuvimos la visita de unos malvados. Vamos a reparar el área de baños, toda el área sanitaria se va a reparar, se va a poner el azulejo todos los estragos que nos dejó el huracán y que por no contar con recursos no lo habíamos hecho. Ahora se va, se va a poder hacer”.

Señaló que de parte del gobierno estatal actual, encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío, y de la administración municipal de La Paz, encabezada por Milena Quiroga Romero, no ha recibido apoyo ni visitas a las instalaciones para ubicar los problemas que la comunidad de “FANE” más necesita atención. Esto, pese a las solicitudes que se han hecho por parte de la asociación civil.

Declaró que ambos mandatarios solo hacen promesas. Desde su fundación, hace 30 años, ha sido el sector empresarial quien los ha ayudado con los programas como el redondeo, que permitió diferentes adquisiciones en la fundación como en el pago de servicios básicos y de salud.

“Siempre omite el no atendernos ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos atiende? Lo único que le pedimos ahí, gobernador, siéntate porque queremos hablar contigo. Presidenta municipal, Milena, siéntate porque queremos hablar contigo, pero tal parece que nos sacan la vuelta. Nosotros no nos detenemos, seguimos constantes y seguimos trabajando aquí atendiendo al grupo que está ahí”.