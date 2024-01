Futbolista deja Atlético La Paz para unirse al Panachaiki GE de Europa

Atlético La Paz anunció que su futbolista Eduardo Pérez llegará al fútbol europeo. El atacante de los paceños jugará para el Panachaiki GE de la segunda división de Grecia. Es la primera vez que este club exporta un jugador al balompié europeo.

Como parte del propósito de buscar la transformación personal y profesional, los aurinegros le abrieron las puertas a “Edu” Pérez para que pueda continuar con su trayectoria en el viejo continente y cumplir el sueño de muchos de cualquier jugador mexicano.

Eduardo Pérez llegó al Club Atlético La Paz en el Apertura 2023, anotando tres goles en 567 minutos disputados. “Edu” jugó en Liga MX con Puebla, Juárez FC y Santos Laguna. En la categoría de plata vistió los colores de Club Atlético La Paz, Atlético Morelia, Tampico Madero, Zacatepec, Lobos BUAP y Cafetaleros de Tapachula.

Al respecto, Pérez comentó que le deberá siempre el agradecimiento total al cuadro paceño, ya que fue donde se desenvolvió de una manera más profesional en México y al equipo que le tuvo un gran respeto y amor por los colores.

“A Club Atlético La Paz lo único que me queda es agradecimiento rotundo porque sin el impulso de ellos, en este momento del torneo, en este momento donde aparece la oportunidad, este sueño no se habría hecho realidad. […] No solo ayudaron para que se completara el traspaso y se me abrieran las puertas para poder tomar este reto, sino que, desde que llegué me hicieron ver el fútbol de una manera muy diferente”.