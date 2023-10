Autoridades electorales buscan garantizar aplicación de Ley 3 de 3 en el 2024

Las autoridades electorales en Baja California Sur están trabajando en establecer los mecanismos que garanticen la aplicación de la Ley 3 de 3 contra la violencia a la mujer en el proceso electoral 2024. Esta será la primera vez que se aplique dicha medida como mandato constitucional.

Cabe recordar que en mayo de este 2023 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se le suspenden los derechos para ocupar un cargo de elección popular a aquellos que tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la mujer, sexuales, familiares y por violencia política en razón de género, y a aquellos que sean declarados como persona deudora alimentaria morosa.

Este martes entra en vigor la Ley 3 de 3

En este contexto, la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California Sur, Sinia Álvarez Ramos, recordó que la 3 de 3 se aplicó en las elecciones anteriores, pero no con el éxito esperado. Ahora, al tener carácter constitucional, se prevé que sea distinto.

Por su parte, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) en Baja California Sur, Alejandro Palacios Espinosa, reconoció que existen retos en la aplicación de la 3 de 3. Sin embargo, aseguró que están buscando la manera de vencerlos.

“No se tienen las bases de datos computarizadas, digitalizadas, como para poder constatar que una persona no tenga una sentencia firme, por ejemplo, por violencia familiar. Entonces estamos viendo cómo vamos a resolver ese problema y nosotros estaremos checando en el transcurso de todo el proceso electoral que, aún cuando estén registrados como candidatos, no incurran o no tengamos evidencia de ello porque ello sería una causal para, obviamente, retirarle su candidatura”, expresó.