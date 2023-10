¿La actividad turística afecta a los lobos marinos? Esto dicen los investigadores

En el Golfo de California existen 11 colonias de lobos marinos de California. De estas, la más popular para el turismo, por las actividades de observación y nado con los animales, es la de Los Islotes, ubicada en el Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo.

Ante el aumento de la llegada de turistas y embarcaciones a la zona, investigadores del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional (CICIMAR-IPN) decidieron evaluar el impacto de la actividad turística en dicha colonia. Los resultados arrojaron que la presencia de humanos en la zona no afecta el comportamiento materno de los lobos marinos. Así lo señaló la profesora investigadora Claudia Hernández Camacho.

Una de las restricciones que existen en el área es la prohibición del nado y buceo con lobos marinos desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto. Esto, debido a que durante ese periodo se da la reproducción y nacimiento de los ejemplares.

La doctora apuntó que, si bien no ha habido un impacto en el crecimiento de la población de lobos marinos, sí se ha observado cambios en la manera en la que se distribuyen en la isla. La hipótesis es que esto se debe a la actividad turística.

“Hace 20 años las zonas principales de reproducción estaban en la parte norte de la isla, y es ahí donde llegan los turistas y donde están las boyas para que se amarren las embarcaciones y puedan las personas bajar a nadar, pero yo comencé a ver (que tengo 30 años trabajando ahí) me di cuenta de que los lobos se empezaron a mover a otra zona que antes no era importante, o sea, no había muchos animales ahí y de pronto se empezó a llenar con territorios y crías y hembras y recientemente ya es la zona más importante de reproducción, la zona que no está disponible para el turismo, donde la gente no puede nadar”, expuso.