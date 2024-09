García Luna revela que AMLO tiene nexos con el narco; el presidente reacciona

El exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, que se encuentra detenido en Estados Unidos, difundió una carta donde asegura que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está vinculado con miembros del narcotráfico.

Dicha misiva fue compartida por el periodista estadounidense, Keegan Hamilton, donde revela que las autoridades de ambos países, México y EU, tienen las pruebas de que AMLO y funcionarios de su gobierno han sostenido relación con personajes clave del crimen organizado.

Además de esta reveladora información, quien fuera la mano derecha de Felipe Calderón asegura que el gobierno de la Cuarta Transformación ha brindado información falsa sobre su caso, pero no solo eso, sino que incluso señaló a los fiscales estadounidenses porque “no corroboraron la existencia y veracidad de un solo dato o información”.

I just received a handwritten letter from Genaro Garcia Luna, sent by his lawyer.

Facing a life sentence for narco-corruption after his conviction last year in Brooklyn, he maintains his innocence and says he rejected a post-arrest deal that would have given him 6 months…

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) September 17, 2024