“La gente de La Paz es muy exigente”: María León en el Carnaval 2024

La noche del viernes 9 de febrero, la cantante María León encendió el escenario principal del Carnaval de La Paz 2024 “México Fantástico” con una explosiva presentación que puso a bailar a miles de asistentes.

La ex vocalista de Playa Limbo deleitó al público con un repertorio que incluyó sus éxitos en una presentación de casi dos horas en la cual demostró su gran talento como cantante, bailarina, baterista y pole dancer.

En una rueda de prensa previa a su presentación, la cantante mencionó que el público de La Paz es uno de los más exigentes que ha conocido, ya que en visitas previas conoció el Puerto de Ilusión y su gente.

“Siempre es un reto presentarse en La Paz. Hace un par de años vine de vacaciones y me he dado cuenta de que la gente de La Paz es muy exigente. Es gente que está acostumbrada a escuchar muy buena música. Es gente muy alegre, es gente muy cariñosa, súper hospitalaria. Entonces mi compromiso nace no solamente de lo que yo puedo ofrecer como músico, sino agradecer tanto cariño y tanto amor que he recibido tanto como artista como turista”.