“Gestiones” de youtubers en la mañanera, bajo lupa del INE

Al comenzar la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que será cuidadoso de no violar la ley, pero nos hacen ver que si es real esa intención, se le olvidó avisarle a su vocero Jesús Ramírez para que los llamados youtubers que no usen el micrófono en las mañaneras para hacer “comentarios” -ellos mismos les llaman gestiones- a favor de políticos y empresarios. Para muestra, nos detallan que ayer uno de ellos hizo “posicionamientos” para alabar el servicio en el consulado de México en Orlando, Florida, además de afirmar que, en Tamaulipas, bajo el gobierno de Américo Villarreal, “sí existe un antes y un después”. Nos hacen ver que, si don Jesús no mete orden, estos personajes podrían provocar que el INE les tumbe más de una transmisión de la conferencia presidencial. Será difícil señalar una conspiración desde Washington si así ocurre.

Claudia y Clara en el Zócalo… ¿abrazo o jaloneo?

Mucho llamó la atención en redes sociales un momento del mitin de arranque de campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en el Zócalo. A su llegada, doña Claudia fue saludando a los presentes en el templete hasta que llegó a donde estaba la que sería la única oradora aparte de ella, la candidata al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Primero, un abrazo y un momento de posar para las cámaras… y luego, lo que pareció un jaloneo, en el que Sheinbaum intentaba zafarse del abrazo. La toma de la transmisión oficial se fue a otra parte en ese momento, pero rápidamente llegó a las redes. Unos dicen que se notó el distanciamiento entre ellas desde que Omar García Harfuch tuvo que cederle a Brugada la candidatura. Otros dicen que son puras insidias porque en la toma posterior se vio cómo doña Claudia le levantaba el brazo a doña Clara. Usted decida cuál es la buena.

Militares se toman en serio protección a candidatas

Nos cuentan que los militares se están tomado con toda seriedad la protección oficial que se les encomendó para las candidatas presidenciales. Nos hacen ver que la noche del viernes hubo un fuerte operativo de seguridad para resguardar a Xóchitl Gálvez en sus trayectos por el estado de Zacatecas, con un convoy de seis camionetas Suburban y dos vehículos sedán, mientras que afuera del hotel donde se hospedó la candidata opositora se instaló un dispositivo de vigilancia con vehículos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía estatal. Nos comentan que este tipo de operativos se repetirán en las visitas tanto de Gálvez como de la candidata morenista Claudia Sheinbaum a los estados más conflictivos en materia de seguridad.

Reviven “Juanitas” en la alianza opositora

Nos cuentan que quien revivió a las llamadas “Juanitas” fue Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Araceli Xixitla Zapotitla, indígena de Tetelcingo, en Cuautla, Morelos, renunció a la candidatura a diputada federal del Frente Amplio por México luego de que el líder perredista, junto con la dirigencia estatal, le informaron que una vez que llegara a San Lázaro, tenía que renunciar para dejarle la curul y la dieta a su suplente, Laura Calvo Álvarez. Por cierto, ese espacio es parte de las cuotas para aspirantes que pertenecen a una etnia.