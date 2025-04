Víctor Castro responde a alerta de EU; afirma que Los Cabos es seguro

Tras los recientes hechos delictivos de alto impacto ocurridos los días 24 y 25 de abril en el municipio de Los Cabos, especialmente en la delegación de Cabo San Lucas, el Consulado de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad dirigida a los municipios de La Paz y Los Cabos, recomendando a sus ciudadanos mantenerse atentos y evitar posibles riesgos.

Ante la posibilidad de que esta alerta afecte la imagen turística de Los Cabos y disminuya la llegada de visitantes internacionales, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, afirmó que la situación no debería generar un impacto negativo, ya que se logró la detención de los presuntos responsables relacionados con los hechos violentos.

Asimismo, subrayó que su administración trabaja activamente para restablecer la confianza y tranquilidad entre los habitantes y turistas.

“Esto no nos va a afectar, no tiene porque afectarnos, sigue siendo Baja California Sur un lugar seguro. Derivado de los acontecimientos se tuvo que tomar una decisión, Los Cabos sigue siendo un destino muy importante, espero que no se eche a perder más por los problemas que pasaron. Ya se detuvieron a los presuntos responsables, pero no hay que confiarnos; debemos trabajar duro y en eso nos estamos aplicando. Esperemos que muy pronto podamos restablecer la confianza y la tranquilidad de la ciudadanía, para continuar siendo el estado más seguro del país”.