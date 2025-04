Padres piden garantizar seguridad en regreso a clases en Los Cabos

La inseguridad en Los Cabos continúa generando preocupación entre padres de familia, quienes expresaron su incertidumbre ante el regreso a clases, especialmente después de los recientes hechos violentos registrados en la región.

Adriana López Monje, presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, subrayó que, aunque muchos padres no perciben el riesgo de forma inmediata, una situación de violencia podría presentarse de manera repentina, afectando la seguridad de estudiantes y familias.

“Posiblemente ahorita los papás, no visualizan porque no están saliendo a dejar a sus hijos a las escuelas, pero si nos toca una balacera va a ser complicado. La garantía de la seguridad de los hijos y la nuestra no existe, necesitamos que el gobierno diga precisamente que es lo que estamos viviendo, sobre todo si el nivel de violencia va escalar; vamos a estar como en Culiacan o fue un operativo que se acabó y ya no va ver más”.