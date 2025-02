Sin aclarar 3,203 mdp en BCS; gobernador afirma que son errores administrativos

El gobierno de Baja California Sur tiene pendientes por aclarar 3,203 millones 769 mil 500 pesos del ejercicio fiscal 2023, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al respecto, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, rechazó que se haya hecho un mal uso de los recursos federales y atribuyó las observaciones a errores administrativos.

Aseguró que los señalamientos serán solventados y reconoció la necesidad de mejorar los procesos en la Secretaría de Finanzas y Administración para reducir el número de observaciones en futuras auditorías.

“Ya van dos años y ya no puede seguir la Secretaría de Finanzas con errores administrativos y cosas de esas. Ya no. El gobierno no es un gobierno donde en algún área se note que hay corrupción, desvío; no hay ninguna. Yo pienso que sí tiene que hacer un ejercicio Finanzas de evitar estos señalamientos y estos eh errores que lo único que hacen es trabajar doble”, expresó.