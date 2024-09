Gobernador de BCS se pronuncia sobre protestas contra el megaproyecto Kuni

Durante la ceremonia de inicio de actividades del XVIII Ayuntamiento de La Paz, presidido por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, se dirigió a los manifestantes que protestaban contra el megaproyecto turístico Kuni. En su intervención, enfatizó la importancia de la defensa del medio ambiente y rechazó la manipulación política en torno a este asunto.

“Que nadie manipule políticamente lo que nuestros gobiernos están comprometidos desde hace décadas con la sociedad sudcaliforniana, que el oportunismo político no haga presencia para luchas que hace años hemos venido sosteniendo en defensa del medio ambiente. Nosotros no somos iguales. Nosotros mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo”, dijo.