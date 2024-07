Gobierno de BCS sin capacidad de retirar embarcaciones varadas en La Paz: VCC

El Gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosió, afirmó que la responsabilidad de retirar las 38 embarcaciones que permanecen varadas en la bahía de La Paz tras el paso del huracán “Norma” recae en sus dueños, y que el gobierno estatal no tiene la capacidad de hacerlo.

El mandatario aseguró que los propietarios de los navíos no reclamaron los transportes marítimos que fueron arrastrados por el ciclón en octubre de 2023 y quedaron encallados en las costas. Estas embarcaciones representan un peligro para la navegación y el medio ambiente, además de afectar la imagen turística de la zona.

“Es simplemente que los dueños no aparecen, no hay capacidad como para que sean retirados, se ocupan grúas, se ocupan cosas costosas y es responsabilidad de los dueños, no es nomás de nosotros tirarles la basura. Algunos están en ese proceso, de los seguros y eso, toda una burocracia, de manera que vamos a continuar.”

El pasado 9 de julio, voluntarios de asociaciones ecologistas, la Comisión de Rescate de Espacios Públicos, Urbanos y Ecológicos del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, y la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Juárez, retiraron con apoyo de grúas rentadas una de las numerosas embarcaciones abandonadas en playa de El Manglito.

Las labores se realizaron con recursos propios, ante la falta de acciones concretas de las autoridades correspondientes para remolcar los barcos a un sitio seguro y lejos del espacio natural. Víctor Castro reconoció que el gobierno del estado no cuenta con solvencia económica para implementar un operativo de protección en el área donde se encuentran las embarcaciones que pueden contaminar gravemente con residuos de plástico, diésel y aceite, el polígono náutico.

“La Marina nos ha ayudado mucho, la armada de México, API no es responsabilidad de ellos, de pronto es responsabilidad de quienes dejaron sus embarcaciones ahí. Algunos dueños no hemos dado con ellos, es costoso y el gobierno no puede asumir la responsabilidad de una desgracia que sucedió en el mar y que no tenemos la capacidad financiera para retirarlas en el año que ha transcurrido ya. Ya viene octubre y va a ser un año que tenemos esas embarcaciones donde irresponsablemente los dueños no han dado la cara.”