Gomita se Despide de La Casa de los Famosos en una Dramática Noche de Expulsión

La noche de expulsión en La Casa de los Famosos México estuvo cargada de emociones, traiciones y revelaciones que sacudieron la dinámica de los equipos y marcaron un antes y un después en la convivencia. Lo que comenzó como una semana de tensión creciente culminó con la eliminación de *Gomita, quien se convirtió en la sexta expulsada de la temporada, desatando la alegría en el Team Mar y dejando al Team Tierra debilitado.

Rupturas en el Team Tierra: El Beso que Dinamitó la Unidad

Antes de la temida gala, la casa ya había sido escenario de conflictos que presagiaban una noche intensa. Durante la fiesta vikinga, un inocente juego de besos encendió las alarmas en el Team Tierra. Ricardo no pudo ocultar sus celos cuando vio a Sian y Brigitte besarse, lo que abrió una peligrosa fisura en su relación. Por otro lado, Gomita no quedó exenta de las emociones cuando Agustín volvió a besarse con Gala, lo que no solo la molestó, sino que también dejó claro que la unidad del Team Tierra estaba en peligro. Estos pequeños, pero significativos, desencuentros sembraron la semilla de la desconfianza, que más tarde cobraría factura en la noche de expulsión.

El Momento del Posicionamiento: Estrategia y Golpes Bajos

La gala de esta noche comenzó con los posicionamientos, donde los nominados fueron puestos bajo la lupa de sus compañeros. Sian fue el primero en posicionarse junto a Karime, reprochándole su actitud hacia su origen humilde, pero disfrazando sus palabras con un toque de broma. Ricardo y Agustín también se posicionaron junto a Brigitte, ambos utilizando argumentos simples y claros: no querían que se fueran Gomita ni Adrián Marcelo. Sin embargo, el momento más tenso fue protagonizado por Adrián Marcelo y Mario Bezares, donde Adrián lanzó un comentario que resonó como un verdadero golpe bajo, mencionando a Paul Stanley en una clara referencia a las viejas rencillas.

Finalmente, Gala se dirigió con dureza a Adrián Marcelo, acusándolo de ser una persona narcisista, machista y violenta, mientras él, en un acto provocador, se burlaba de sus palabras. Aunque Gala mantuvo la compostura, la tensión entre ambos era palpable, un anticipo de lo que estaba por venir.

La Decisión Final: La Puerta Giratoria Define el Futuro

Llegado el momento de la verdad, los nominados fueron llamados a la sala de eliminación. Adrián Marcelo, Brigitte, Karime y Gomita arrastraron sus maletas hasta el pequeño habitáculo donde aguardaron el veredicto de la audiencia. En una primera ronda, *Adrián Marcelo* fue salvado, lo que provocó una mezcla de reacciones: caras largas en el *Team Mar* y jubilo en el *Team Tierra. La siguiente en regresar a la casa fue **Brigitte, otra victoria para el **Team Mar, que dejó a **Karime* y *Gomita* como las últimas en enfrentarse a la temida puerta giratoria.

Ambas desfilaron frente a sus compañeros para introducirse en la puerta giratoria, ocupando los sillones rojos que decidirían su destino. Al final, el sillón que quedó frente a la casa fue el de *Karime, mientras que **Gomita* fue conducida hacia la salida, convirtiéndose en la sexta expulsada de la temporada. La reacción en la casa fue inmediata: el *Team Mar* celebró con alegría, conscientes de que ahora superan en número al debilitado *Team Tierra*, que se quedó con solo tres hombres y un miembro no binario.

Conclusión: El Team Mar Toma Ventaja

La expulsión de *Gomita* marca un punto crítico en la competencia. Con el *Team Mar* fortalecido y el *Team Tierra* al borde del colapso, las próximas semanas prometen ser aún más intensas. Las alianzas se tambalean, las estrategias se redefinen y cada decisión se vuelve crucial. La casa más famosa de México sigue sorprendiendo, y la batalla por llegar a la final está lejos de terminar.

EU