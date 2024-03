Red Bull lanza gorras edición especial para el GP de Japón: F1

La emoción de la recién comenzada Fórmula 1, se siente entre todos los fanáticos, pues luego de las dos primeras carreras donde Red Bull mantuvo su liderato dentro de los dos primeros lugares del podio, ahora, lanzaron una edición especial de gorras para el Gran Premio de Japón 2024.

Como era de esperarse, los seguidores de la escudería austriaca se volvieron locos al observar los detalles que hacen referencia al circuito de Suzuka, sin perder la esencia que caracteriza a Checo Pérez y Max Verstappen, pilotos del equipo.

Y es que luego de que revelaron las imágenes de la nueva mercancía conmemorativa, pasaron pocas horas para que las piezas marcadas con el número 11 del velocista mexicano se terminaran por completo.

Mientras que, las unidades correspondientes al neerlandés Max Verstappen aún permanecen disponibles en la tienda oficial del equipo.

Cabe mencionar que el accesorio presenta un estampado de flores de cerezo, icono de la cultura nipona.

Show your support ahead of Suzuka 🧢🇯🇵

Get your special edition #JapaneseGP caps over at @RedBullShop 🛍️👇

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 14, 2024