Gran Premio de Australia 2024: horario y dónde ver F1 en México

Fanáticos de la velocidad: ¡todo listo para continuar con la Fórmula 1!

Es por ello que la actividad del GP de Australia 2024, carrera que marca la tercera participación de la nueva edición, ya comenzó, pues desde el pasado jueves 21 de marzo se disputaron las primeras prácticas libres.

Cabe mencionar que tras la intensa actividad de las dos primeras competencias, donde Red Bull mantiene su posicionamiento como líder en el podio, ahora, la F1 tendrá una pequeña pausa de 15 días antes de llegar al circuito de Albert Park.

Por otra parte, aunque la mayoría de pilotos ya conoce con lujo de detalles la pista de este recinto, los organizadores anunciaron que en su nueva temporada presentará cambios para innovar en la actividad deportiva.

Es así que a continuación te dejamos todos los detalles que necesitas saber para que no te pierdas ni un solo segundo de la ‘Gran Carpa’. ¡Toma nota!

