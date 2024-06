Gran Premio de Canadá 2024: horario y dónde ver F1 en México

Fanáticos de la velocidad: ¡todo listo para continuar con la Fórmula 1!

Es por ello que la actividad del GP de Canadá 2024, carrera que marca la novena participación de la nueva edición, está por comenzar, pues el próximo viernes 07 de junio se disputarán las primeras prácticas libres.

LEER MÁS: ¡Oficial! Checo Pérez renueva contrato con Red Bull hasta 2026

Cabe mencionar que tras la intensa actividad de las ocho primeras competencias, donde Red Bull comienza a perder su liderato en el podio, ahora, las demás escuderías continúan desafiando a los austriacos con la esperanza de desplazarlos en el Circuito Gilles Villeneuve.

Sin embargo, los aficionados mantienen gran expectativa para el regreso de Checo Pérez, piloto mexicano del equipo de Milton Keynes que sufrió un aparatoso accidente en Mónaco con el que quedó fuera de la parrilla y además, destrozó a su monoplaza.

Es así que a continuación te dejamos todos los detalles que necesitas saber para que no te pierdas ni un solo segundo de la ‘Gran Carpa’. ¡Toma nota!

Taking your maiden F1 win in a V12 Ferrari on your birthday?

Best. Day. Ever. ❤️#F1 #CanadianGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/WxyQ1SC0GI

— Formula 1 (@F1) June 5, 2024