Gran Premio de Miami 2024: horario y dónde ver F1 en México

Fanáticos de la velocidad: ¡todo listo para continuar con la Fórmula 1!

Es por ello que la actividad del GP de Miami 2024, carrera que marca la sexta participación de la nueva edición, está por comenzar, pues el próximo viernes 03 de mayo se disputarán las primeras prácticas libres.

Cabe mencionar que tras la intensa actividad de las cinco primeras competencias, donde Red Bull mantiene su posicionamiento como líder en el podio, ahora, las demás escuderías mantienen la esperanza de desplazarlos en el circuito del Autódromo Internacional de Miami.

Sin embargo, tal parece que la pista no pondrá las cosas tan sencillas para los pilotos, pues este año mantendrá el tan polémico formato sprint para aumentar la experiencia de los fanáticos.

Es así que a continuación te dejamos todos los detalles que necesitas saber para que no te pierdas ni un solo segundo de la ‘Gran Carpa’. ¡Toma nota!

MIAMI 🇺🇸

Date: 3-5 May

Location: Miami Gardens, USA

Most Wins: Max Verstappen (x2)

First Race: 2022

Circuit Length: 5.412 km

Fast Fact: The Miami International Autodrome is the 11th different Grand Prix venue in the United States 🇺🇸#F1 pic.twitter.com/22LSL4JvgM

— Formula 1 (@F1) January 15, 2024