¡Entérate! Este es el nuevo nombre de Ferrari en F1

¡Sorpresa para los aficionados de la Fórmula 1 (F1)! Este miércoles 24 de abril, el equipo de Ferrari anunció que cambiará su nombre a partir del próximo 05 de mayo, fecha en que se llevará a cabo el Gran Premio de Miami 2024.

La decisión llega tras firmar un acuerdo colaborativo junto a la compañía tecnológica ‘HP’, por lo que ahora, el cuadro italiano se convertirá en ‘Scuderia Ferrari HP’.

Incluso, los monoplazas y toda la marca con la que visten los pilotos portará el logo de la empresa, además de que su nueva denominación aplicará también en las escuadras de la ESports y en la F1 Academy, perteneciente a la rama femenil.

Fue específicamente a través de las redes sociales del equipo propiedad del magnate Enzo Ferrari donde dieron a conocer la nueva sociedad junto a un audiovisual:

It all starts in the garage, where we dare to dream and achieve. Today, @HP and @ScuderiaFerrari announce their historic title partnership.

We are thrilled to embark on a journey to empower people through technology and innovation and create meaningful connections worldwide 🏁… pic.twitter.com/X2b0GfiNrk

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 24, 2024