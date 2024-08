Gran Premio de Italia: McLaren Domina la Pole Position ¡mientras Red Bull se desmorona!

El Gran Premio de Italia en la icónica pista de Monza se perfila emocionante con una alineación destacada en la parrilla de salida. Lando Norris de McLaren ha logrado la pole position, acompañado por su compañero de equipo Oscar Piastri en el segundo lugar, marcando un claro dominio del equipo británico en la calificación.

La gran sorpresa de la sesión de calificación fue el desempeño de los Red Bull. Max Verstappen, quien ha estado dominando la temporada, partirá desde la séptima posición, mientras que Checo Pérez ocupará el octavo lugar. A pesar de los esfuerzos de ambos pilotos para trabajar en equipo durante la Q3, la estrategia no rindió los frutos esperados y los resultados fueron desfavorables para la escudería austriaca.

Here’s your starting grid for the 2024 Italian Grand Prix! 🇮🇹

Norris takes pole, with championship leader Max Verstappen down in 7th 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/vCLRvv3OFK

— Formula 1 (@F1) August 31, 2024