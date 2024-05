Guillermo del Toro invita a los mexicanos a participar en las elecciones del 2 de junio

El cineasta mexicano Guillermo del Toro utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a todos los mexicanos a que participen en las próximas elecciones del 2 de junio.

El director de cine utilizó sus redes sociales para mandar un breve mensaje a sus seguidores a que ejercieran su voto en las elecciones presidenciales.

“2 de junio- ¡A votar!”, escribió.

El creador de películas como “La Forma del Agua” y “El Laberinto del Fauno” no tiene una buena opinión sobre la política en el país. En 2016 mencionó que, aunque México cuenta con atletas, artistas y científicos reconocidos a nivel mundial, hasta el momento no ha tenido ningún mandatario con vocación de servicio. Por lo que, su fe siempre ha estado en la ciudadanía y no en un partido político. Además, es una de las figuras que ha mostrado sentirse orgulloso de sus raíces, pese a estar en las grandes ligas de Hollywood.

“La mexicanidad es importantísima; lo inevitable es ser mexicano, y viene de mi cabeza, mi tripa y mis cojones mexicanos, que me sirven de inspiración para mis películas,” dijo el cineasta durante los premios Oscar.

Además, mencionó que, para él, la mejor opción política es aquella que se comprometa a devolverle algo a los mexicanos, que busque un cambio, algo diferente, y que no repita lo que siempre se ha hecho. En 2018 ejerció su voto, por lo que se espera que en estas elecciones también lo haga.

Cabe mencionar que esta fecha será crucial, ya que se llevarán a cabo las elecciones federales en México, donde se elegirá al sucesor del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Para este puesto, hay tres candidatos principales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

Asimismo, se renovarán las gubernaturas de los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En cuanto a la Cámara de Diputados, se renovarán para los próximos tres años, 500 diputaciones, mientras que en el Senado de la República se renovarán 128 de los 150 escaños.

Además de las elecciones federales, en algunos municipios y estados también se llevarán a cabo elecciones locales.

2 de junio- ¡A votar! — Guillermo del Toro (@RealGDT) May 24, 2024

.