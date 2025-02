Denuncian obstrucción de calles y ruido excesivo en Vista Hermosa Plus

Según datos del INEGI, Los Cabos se encuentra entre las cinco ciudades del país con el mayor porcentaje de reportes por conflictos vecinales, alcanzando un 84.6%.

Un ejemplo de esta problemática ha sido denunciado por habitantes de Vista Hermosa Plus, en San José del Cabo, quienes señalan obstrucción de calles y música a alto volumen como principales molestias.

A la redacción de CPS Noticias, un residente de la colonia informó que vecinos de la cuadra Interior 33 han solicitado la intervención de las autoridades debido a las constantes afectaciones generadas por un mecánico de la zona.

Según los denunciantes, el hombre mantiene la calle obstruida con varios vehículos y suele poner música a volumen excesivo, afectando la tranquilidad de la comunidad.

“Soy una persona discapacitada y esta persona es un mecánico y tiene la calle llena de carro, no caben, por lo que quiero ver que puede hacer la autoridad (…) pone la música a todo volumen de pilón, tiene una bocinota bluetooth, ni puede mi doña escuchar la televisión. Le digo que le baje y me dice que “no esté jodiendo”, que es su calle, dice”, expresó el Sr Gregorio Miramontes, vecino de Vista Hermosa Plus.