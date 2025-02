Expectativas y preocupaciones de los paceños ante el Carnaval La Paz 2025

A pocos días del inicio del Carnaval La Paz 2025 El Mundo Baila, habitantes opinaron sobre su posible asistencia y lo que esperan del evento. Mientras algunos planean disfrutar de los espectáculos y la comida, otros expresan dudas sobre acudir debido a la multitud y las condiciones del lugar.

Eduardo Camacho Tejeda comentó que su principal expectativa es pasar un buen momento con familiares y amigos, además de disfrutar los conciertos y la oferta gastronómica. Pese a esto, mencionó que en años anteriores se ha generado gran cantidad de basura en la zona del malecón, por lo que espera que este año se promueva un ambiente más limpio con iniciativas como el uso de vasos reutilizables.

Por su parte, Wendy Celeste Parra Herrera señaló que no suele asistir al carnaval debido a la cantidad de personas que se concentran en el área y al frío, aunque destacó que le gustaría acudir al concierto de Marisela o llevar a su hija al Carnavalito.

“Si hace frío obviamente uno tiene que ir muy abrigado, si llevas niños de verdad tienes que tener mucho cuidado con ellos, no soltarles la mano ni nada. Ir a divertirse, que sea todo sano y que no haya problemas. Es por eso yo le saco ir porque tengo niña chiquita y no me gusta traerla ahí entre pues la multitud”, opinó Parra Herrera.