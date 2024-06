Halsey revela que padece leucemia y lupus en su nueva canción “The End”

Este martes 4 de junio, la cantante estadounidense Halsey lanzó un nuevo sencillo titulado “The End”, donde revela que recientemente fue diagnosticada con lupus y leucemia.

La canción, que forma parte de su próximo álbum, narra su experiencia con estas dos enfermedades, desde las visitas al médico hasta el impacto en su salud física y mental.

En sus redes sociales, compartió un carrusel de videos donde se le ve en su casa tomando medicinas, en el médico, tocando la guitarra, llorando, en el hospital y más, con una descripción donde asegura que tiene suerte de seguir con vida.

Además, dentro de los clips, se escucha a la cantante expresar sus sentimientos en este punto de su vida, así como la esperanza que tiene por superar sus problemas de salud en los próximos años.

“Me siento como una anciana. Me dije a mí misma que me estoy dando dos años más para estar enferma. A los 30, voy a renacer y no estaré enferma y me veré súper sexy y tendré mucha energía y podré volver a hacer mis 20, cuando tenga 30”, menciona,