Halterofilia sudcaliforniana brilla en la Copa del Pavo con 11 medallas

La halterofilia sudcaliforniana cerró el año de manera extraordinaria con la más reciente actuación del selectivo cabeño que compitió en la Copa del Pavo 2023 en San Luis Potosí, donde participaron casi 800 competidores de todo México. Los representantes de Baja California Sur regresaron a casa con un saldo de seis preseas de oro, cuatro de plata y una más de bronce.

Los ocho halteristas sudcalifornianos que hicieron el viaje dieron lo mejor de sí mismos y pusieron al estado en el décimo lugar general en rama varonil y en el doceavo lugar general en rama femenil. Nombres como Kevin Arvizu Romero, Pedro Jaras Ruiz, Jimena Cifuentes y David Orozco Alvarado fueron los más destacados con metales dorados, plateados y bronceados en modalidades de arranque, envión y total.

Kevin Arvizu Romero nos compartió lo exigente que fue la Copa del Pavo y sus sensaciones personales en cuanto a su rendimiento personal después de proclamarse campeón nacional.

“En la competencia del pavo me sentí algo nervioso, ya que días antes había tenido unos entrenamientos no tan buenos, pero con el afán de siempre dar lo mejor de mí, en dicha competencia me terminó yendo bien e hicimos una marca de 118 kilos en arranque con una plata y en Envión hice un levantamiento de 156 kilos que nos dio el oro con un total de 274 kilos que fue lo que me hizo en campeón absoluto”.