Handshake Speakeasy, de la CDMX, es nombrado el mejor bar del mundo en 2024

La prestigiosa lista de The World’s 50 Best Bars reveló este martes a los ganadores de su edición 2024, coronando al Handshake Speakeasy, un bar ubicado en la colonia Juárez de la Ciudad de México, como el mejor bar del mundo. Este logro posiciona a México en el mapa de la coctelería de élite, destacando el talento y creatividad del equipo detrás de este emblemático espacio.

La ceremonia, celebrada en Madrid, fue el escenario donde se anunció que Handshake Speakeasy se llevaba el primer lugar tras haberse destacado previamente en abril, cuando fue reconocido como el mejor bar de Norteamérica en los North America’s 50 Best Bars. El bar, situado en la calle Amberes 65, es conocido por su atmósfera íntima, inspirada en los bares clandestinos de la época de la prohibición, y por su diseño Art Deco en dorado y negro.

LIVE NOW: The World’s Best Bar 2024 and The Best Bar in North America 2024, sponsored by Perrier is… Handshake Speakeasy in #MexicoCity! #Worlds50BestBars @Perrier pic.twitter.com/aHjNRo6KpR

— 50BestBars (@50BestBars) October 22, 2024