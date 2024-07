Harán concierto con causa para apoyar a madre de familia damnificada tras incendio en La Paz

Varios grupos y solistas del regional mexicano sudcaliforniano se unieron para organizar un concierto con causa en apoyo de María Elena García Castro, una madre de familia que perdió su hogar en el incendio registrado en un conjunto departamental de la colonia Borrego Cimarrón el pasado 12 de julio en la ciudad de La Paz.

Famosas agrupaciones locales como los Grandes del Pardito, Doble Efecto, Los Del Real, La Misma Línea y la cantante Gaby Romero, estarán alternando el escenario en un espectáculo musical que busca recaudar fondos para ayudar en la reconstrucción de la vivienda y recuperación de bienes materiales de María Elena.

El evento está programado a realizarse a partir de las 8 de la noche del jueves 1 de agosto en un templete montado en avenida Forjadores y libramiento al sur en las instalaciones de Drive In, un espacio de entretenimiento con shows en vivo los fines de semana. El flyer del concierto está dedicado al hijo de María Elena, Manuel García. Un apreciado musico e integrante de un grupo de norteño en la capital del estado.

La cuota de recuperación es de 100 pesos por persona. Todo el dinero recaudado irá a favor de la mujer damnificada por los efectos del incendio que calcinó dos departamentos tras la explosión de un aire acondicionado por un presunto sobrecalentamiento en una de las viviendas afectadas.

El fuego alcanzó la propiedad de María Elena, quien a pesar de haber logrado salir a tiempo para ponerse a salvo, lo perdió prácticamente todo a causa del devastador evento. Durante una visita realizada por el equipo de CPS Noticias y Tribuna de México al lugar que alguna vez fue su hogar, María Elena explicó lo desesperante que es pasar por esta situación.

“La vecina me gritaba desde abajo, yo sentí todo el piso como caliente, y pensé que ese día iba a hacer mucho calor porque era temprano y demasiado caliente. Entonces una vecina vino por la señora de al lado que también le afectó mucho, no se le quemaron sus cosas, pero todo el humo se le metió y los tabiques de la pared se vinieron abajo. La bajó y me gritaba – ¡Elena, muévete! – y entonces le dije a mi hijo –baja tu- y aunque intenté rescatar mis cosas ya no pude.”