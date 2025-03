“Yo no estoy de acuerdo con la herencia de bases”: diputado Venustiano Pérez

El diputado local y exalcalde de Comondú, Venustiano Pérez Sánchez, reiteró su postura en contra de la herencia de bases sindicales en el sector público. Argumentó que esta práctica afecta la eficiencia operativa del Estado y genera un incremento en la nómina gubernamental sin garantizar que los trabajadores asignados cumplan con el perfil necesario.

“Yo no estoy de acuerdo en la herencia de bases, ¿por qué? Porque yo fui alcalde y cuando alguien heredaba la base y me mandaban a cierta persona que no me daba el servicio ahí, me obligaban a contratar un trabajador más. No está bien el tema de la herencia base en ese sentido porque el estado se está quedando, en algunas áreas, sin trabajadores que tengan el conocimiento o el oficio y se está llenando en otras áreas de trabajadoras y trabajadores que de alguna forma no son necesarios”, expresó Pérez Sánchez.