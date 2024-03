¿A qué hora juegan Diablos Rojos y Yankees de Nueva York?

México recibirá, este fin de semana, a una organización histórica en el beisbol. Después de años de espera, los Yankees de Nueva York vuelven al país para enfrentar en el Alfredo Harp Helú a los Diablos Rojos del México.

Un par de duelos de exhibición que permitirán a los seguidores, de ambos equipos, disfrutar de una fiesta, además de ver a sus estrellas en el diamante escarlata.

Los juegos, que rápidamente tuvieron entradas agotadas, tendrán para los seguidores la oportunidad de ver con la camisola de los Diablos Rojos del México a Trevor Bauer.

In 1968, the Yankees faced the @DiablosRojosMX in Mexico. 56 years later, we’re back. pic.twitter.com/koHuwFQFK3

— New York Yankees (@Yankees) March 24, 2024